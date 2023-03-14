У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиці

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи по вул. Сержанта Литвищенка, 58.
Подачу води буде відновлено відразу після завершення робіт.
Крім того, комунальники усувають аварійну ситуацію на Гладкова, 25. Там стався порив тепломережі.
Теплопостачання буде відновлено одразу після ліквідації аварії.
Читайте також:
Автор:
Житель Дніпра посварився з дружиною та задушив її ковдрою на…
Це вже не перша аварія у напрямку лівого берега за…
Українські військовослужбовці мають право не лише на зарплату та премію,…
На території нинішнього Дніпра було кілька зимівників. Згодом вони перетворювалися…