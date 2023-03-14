У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиці

Теплопостачання буде відновлено одразу після ліквідації аварії.

Крім того, комунальники усувають аварійну ситуацію на Гладкова, 25. Там стався порив тепломережі.

Подачу води буде відновлено відразу після завершення робіт.

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи по вул. Сержанта Литвищенка, 58.

Селище Ігрень у Дніпрі тимчасово залишилося без води увечері 14 березня.