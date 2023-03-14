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У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиці

Сьогодні 19:45
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Селище Ігрень у Дніпрі тимчасово залишилося без води увечері 14 березня.

Новости Днепра про У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиці

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи по вул. Сержанта Литвищенка, 58.

Подачу води буде відновлено відразу після завершення робіт.

Крім того, комунальники усувають аварійну ситуацію на Гладкова, 25. Там стався порив тепломережі.

Теплопостачання буде відновлено одразу після ліквідації аварії.

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Новости Днепра про У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі Ігрень без води та порив на тепломережі: подробиціРусский

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