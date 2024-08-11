У Дніпрі Hyundai після зіткнення з “Таврією” зніс електроопору

У Дніпрі сталася серйозна ДТП на вулиці Футбольна.

Про це повідомляє Інформатор.

Аварія сталася сьогодні, 11 серпня, у Таромському на перехресті вулиці Футбольна та провулку Івана Сохача.

За попередньою інформацією, Hundai зіштовхнувся з “Таврією”, після чого зніс паркан та врізався в електроопору.

Водія Hyundai можливо ушпиталили до лікарні, на місці ДТП його не було.

Внаслідок ушкодження електроопори у навколишніх будинках зникло світло.

Працівники ДТЕК прибирають дроти та намагаються відновити живлення району.

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