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  • У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

Сьогодні 18:28
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У Дніпрі рятувальників покликали на пожежу якої не було.

Новости Днепра про У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

Сьогодні до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Масивній у Дніпрі. Повідомлялося, що горить квартира на останньому поверсі. 

На місці виявилося, що ніякої пожежі немає, але у квартирі за зачиненими дверима знаходився чоловік, який потребував медичної допомоги. По висувній драбині рятувальники через вікно потрапили до оселі.

Вони відчинили двері, аби до квартири могли потрапити медики. Чоловіка забрали до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

ДСНС сьогодні рятувала також бабусю у Нікополі, яка опинилася під завалами будинку, куди влучив ворожий снаряд. 86-річну жінку витягли зі зруйнованої споруди, надали першу допомогу та передали медикам, які попіклуються про стареньку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Павлоградський район ракетами. На жаль, одна людина загинула, 4 постраждали.

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Новости Днепра про У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловікаУкраїнська

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