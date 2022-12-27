У Дніпрі Honda влетіла у парапет (ВІДЕО МОМЕНТУ)

У вівторок, 27 грудня, на проспекті Слобожанський сталася ДТП за участю автомобіля Honda.

Машину з тротуару прибрали евакуатором.

За попередньою інформацією від патрульних, керманич Honda їхав вулицею Богдана Хмельницького. Перед перехрестям зі Слобожанським проспектом водієві стало погано за кермом.

У цей момент автівка продовжила рух, проїхала 4 смуги і врізалася в стіну в зоні для паркування, ледь не зачепивши пішохода. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водій погодився пройти тестування на драгері, який показав, що керманич тверезий.

З’явилося відео моменту аварії.

Джерело: Інформатор

Джерело: Інформатор

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