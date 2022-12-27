У Дніпрі Honda влетіла у парапет (ВІДЕО МОМЕНТУ)

Машину з тротуару прибрали евакуатором.
За попередньою інформацією від патрульних, керманич Honda їхав вулицею Богдана Хмельницького. Перед перехрестям зі Слобожанським проспектом водієві стало погано за кермом.
У цей момент автівка продовжила рух, проїхала 4 смуги і врізалася в стіну в зоні для паркування, ледь не зачепивши пішохода. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водій погодився пройти тестування на драгері, який показав, що керманич тверезий.
З’явилося відео моменту аварії.
Джерело: Інформатор
Джерело: Інформатор
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