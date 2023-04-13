У Дніпрі хочуть заборонити продавати штучні квіти та залишати на кладовищах вінки

У Дніпрі заборонять продавати штучні квіти.

Уже зовсім скоро в Дніпрі пройдуть поминальні дні, тому містян вкотре закликають відмовитися від штучних квітів на могилах.

Днями на сайті міськради опублікували два проєкти рішень, якими планують заборонити продаж та використання пластикових квітів та вінків. Згідно до першого документу, у місті заборонять укладати договори з підприємцями, які продають ритуальну символіку. Перш за все, йде мова про виносну торгівлю. Тобто оці базари, які з’являються перед поминальними днями.

Крім цього, заборонять використовувати (розміщувати та покладати) штучні квіти/вінки/ритуальні вироби з полімерів на кладовищах та інших меморіальних об’єктах благоустрою. Про це мовиться у другому документі.

Зазначається, що це планують зробити щоб зменшити кількість побутових відходів, які залишаються на кладовищах. Контролювати це має комунальне підприємство “Міська ритуальна служба”. Для цього КП розмістить на кладовищах оголошення, які інформуватимуть містян про заборону. Чи будуть якісь санкції за невиконання цієї норми – не уточнюється.

Обидва документи поки що не підписані, тому ще не набрали чинності.

Нагадаємо, минулого року заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко просив дніпрян приходити на кладовища без олів’є та котлет.

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