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У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки

Сьогодні 16:54
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18-річний дніпрянин хотів вбити водія маршрутки.

Новости Днепра про У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки

У четвер, 21 вересня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в маршрутці. 

Як з’ясувалося пізніше, 18-річний пасажир під час руху вистрелив з пневматичної рушниці у бік 46-річного водія маршрутки. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Згодом його піймали правоохоронці. 

Водій маршрутки отримав травму обличчя, його оглянули лікарі. 

Юнака, який хотів вбити водія маршрутки, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділення № 2 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в кущах біля Менори знайшли тіло чоловіка. Крім цього, у Дніпрі піймали батька-збоченця, який кілька років ґвалтував свою доньку. 

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Новости Днепра про У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршруткиУкраїнська

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