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У Дніпрі громадянин росії робив “закладки”

Сьогодні 13:17
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У неділю, 12 березня, на вулиці Канатній у Дніпрі правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який робив «закладки».

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Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік є громадянином росії, а його вид на тимчасове проживання закінчився ще 2021 року.

Під час перевірки патрульні виявили у телефоні порушника фото місць, де він залишив “закладки”. Так поліцейські виявили 15 місць та згортків із наркотичними речовинами. Крім того, при собі у зловмисника було ще 20 пакунків із наркотиками.

На місце затримання правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Росіянина затримали. Йому повідомили про підозру за ст. 307 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу.

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