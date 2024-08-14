У Дніпрі готують до відкриття нове приміщення дитячої спортивної школи № 2

Нове приміщення та обладнання олімпійського ґатунку!

У Дніпрі облаштовують нове приміщення дитячо-юнацької спортивної школи № 2, де загалом навчаються понад 760 дітей. Коштом міста тут роблять комплексний ремонт та встановлюють сучасне обладнання. Це суттєво підвищить якість занять, адже раніше тренувальна база розташовувалася у будівлі, зведеній ще у 1938 році.

«Місто знайшло для цієї дитячої спортивної школи нове приміщення — в новобудові. Ми закінчуємо цей ремонт і вже за декілька тижнів відкриватимемо школу. Повністю придбаємо все нове обладнання. Фактично школа працюватиме «з нуля». Ми дуже пишаємося тим, що під час повномасштабної агресії ми не припиняємо опікуватися нашою малечею та продовжуємо приділяти увагу дитячому спорту», — сказав мер Дніпра Борис Філатов під час огляду перебігу ремонту.

Так у новому приміщенні, що на вулиці Ламаній, готують зони для стрибків на батуті та хореографічної підготовки. У роздягальнях роблять окремі санвузли та душові, оздоблюють і кімнати для тренерів. Водночас територію для батьків та відвідувачів школи будують з урахуванням вимог доступності.

«Дітям, тренерам і навіть батькам буде дуже зручно тренуватися та знаходитися тут. Будуть новенькі батути олімпійського ґатунку — Eurotramp. Сподіваємося, що все в нас буде добре, і вже чекаємо на відкриття нового приміщення», — зауважує директор спортивної школи № 2 Сергій Теодорович.

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