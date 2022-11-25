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У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Сьогодні 18:23
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Сьогодні, 25 листопада, о 10:22 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Лавандовій у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинку. Пожежу оперативно загасили. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 70 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Під час ліквідації займання співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка 1969 року народження, ним виявся власник помешкання. Також внаслідок пожежі постраждала жінка 1955 року народження, її з попереднім діагнозом «опік верхніх дихальних шляхів» госпіталізували до лікарні.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

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Новости Днепра про У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінкаУкраїнська

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