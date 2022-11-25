У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

Сьогодні, 25 листопада, о 10:22 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Лавандовій у Дніпрі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинку. Пожежу оперативно загасили. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 70 кв. м.

Під час ліквідації займання співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка 1969 року народження, ним виявся власник помешкання. Також внаслідок пожежі постраждала жінка 1955 року народження, її з попереднім діагнозом «опік верхніх дихальних шляхів» госпіталізували до лікарні.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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