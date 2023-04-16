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  • У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

Сьогодні 19:44
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У неділю, 16 квітня, о 18:13 на лінію «101» повідомили про те, що у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Данили Галицького горить квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники, там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

Пожежу локалізували о 18:30 та ліквідували о 18:43. Вогонь пошкодив домашнє майно в квартирі на площі 3 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння загорання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО). 

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Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежуУкраїнська

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