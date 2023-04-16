У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники, там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 18:30 та ліквідували о 18:43. Вогонь пошкодив домашнє майно в квартирі на площі 3 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння загорання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО).
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