У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: 12 рятувальників гасили пожежу

У неділю, 16 квітня, о 18:13 на лінію «101» повідомили про те, що у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Данили Галицького горить квартира.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники, там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 18:30 та ліквідували о 18:43. Вогонь пошкодив домашнє майно в квартирі на площі 3 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння загорання залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО).

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