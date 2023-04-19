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У Дніпрі горіла квартира: постраждала бабуся

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі на вулиці Лазаряна загорілася квартира у п’ятиповерхівці. У пожежі постраждала 84-річна бабуся.

Новости Днепра про У Дніпрі горіла квартира: постраждала бабуся

Про це передає ДСНС Дніпропетровської області.

Вночі 19 квітня у Соборному районі міста у квартирі на четвертому поверсі сталася пожежа. Рятувальники прибули на місце події, потрапили всередину та приступили до гасіння. Вогонь пошкодив вхідні двері та обшивку стіни на загальній площі 2 кв. м.

Внаслідок пожежі постраждала бабуся, яка проживала у квартирі. Вона отримала отруєння продуктами горіння та була госпіталізована.

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