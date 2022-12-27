У Дніпрі фельдшер, який співпрацював з терористами, отримав 11 років тюрьми

У Дніпрі судили фельдшера, який злив інформацію про укриття та позиції ЗСУ в Краматорську.

Про це йдеться в тексті вироку Індустріального райсуду Дніпра.

Повідомляється, що уродженець Краматорська, який зараз живе та працює фельдшером в Дніпрі, отримав тюремний строк за співпрацю з терористами.

Усе почалося на другий день повномасштабного вторгнення росіян, коли обвинуваченому зателефонувала колишня однокласниця. Зробила вона це із номера, що належить оператору мобільного зв’язку, який працює в тимчасово окупованому Донецьку.

Як виявилося, жінка є санітарним інструктором незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» — батальйону «Патриот». Вона розповіла про плани росіян захопити Краматорськ і попросила адреси бомбосховищ у місті. Чоловік знайшов в інтернеті перелік укриттів та надіслав цю інформацію знайомій в телеграм.

Пізніше він зв’язався з нею ще раз та відправив чотири повідомлення, у яких були фото барикад ЗСУ на вулицях міста. Під час затримання, у чоловіка вилучили телефон зі всіма доказами.

Обвинувачений свою вину не визнав. Він стверджує, що його знайома в 2013 році поїхала в Донецьк, а зараз працює ветеринаром і про її причетність до так званої ДНР він нічого не знає. Адреси укриттів він надіслав, бо вони були потрібні тітці його однокласниці з Краматорська. А інформацію щодо барикад ЗСУ він розповів не тому, що хотів здати позиції військових, а щоб показати, що в місті було неспокійно.

Проте такі пояснення не змогли переконати суддів, які визнали чоловіка винним.

Суд вважає, що вина чоловіка повністю підтверджується доказами. А саме оглядом листування із мобільного телефону, який обвинувачений добровільно видав при затриманні, а також протоколом слідчого експерименту, під час якого фігурант на місцевості вказав на локації військових ЗСУ та військової техніки на території Краматорська та сказав, що саме цю інформацію він передавав.

Фельдшера засудили до 11 років позбавлення волі.

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