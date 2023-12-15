У Дніпрі ексдиректорку дослідного інституту підозрюють у розтраті 500 тис. на зарплату знайомій

Посадовиця офіційно влаштувала на роботу свою знайому, яка насправді нічого не робила, а гроші за це отримувала.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та Нацполіції.

Екскерівниця Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз безпідставно витратила майже 500 тисяч гривень. Правоохоронці впевнені, що посадовиця розтратила ці гроші, зловживаючи своєю посадою.

Директорка взяла на роботу свою знайому, яка насправді не працювала, але отримувала за свою роботу гроші. Керівниця вносила неправдиві відомості до офіційних документів, за якими псевдопрацівниця отримувала заробітну плату, надбавки і премії.

З січня 2021 по жовтень 2022 року таким чином вона використала 500 тисяч бюджетних грошей.

Перебуваючи на посаді директора вказаного експертного закладу, в тобто шляхом незаконного та необґрунтованого перерахування коштів на користь третьої особи без наявності на те законних підстав, – зазначають правоохоронці.

Також посадовиця уклала з приватним підприємцем ряд договорів щодо надання послуг. Директорка постійно підписувала акти приймання робіт, хоча знала, що ці послуги надавалися іншими працівниками інституту.

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