У Дніпрі екс-помічниця судді «зливала» конфіденційну інформацію кримінальним авторитетам

У Дніпрі викрили екс-помічницю судді, яка передавала інформацію з закритої бази даних в інтересах кримінальних авторитетів.

У Дніпрі повідомили про підозру екс-помічниці судді за фактом несанкціанованого копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, за попередньою змовою групи осіб (частина 3 статті 362 Кримінального Кодексу України).

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідством було встановлено, що підозрювана систематично передавала третім особам закриту інформацію щодо запланованих слідчих та процесуальних дій. Відомо, що “третіми особами” були представники злочинного світу.

Таким чином в інтересах кримінальних авторитетів помічниця судді “зливала” ухвали про проведення обшуків та конфіденційну інформацію щодо фігурантів кримінальних проваджень.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваної було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку й документацію з доказами протиправної діяльності.

Нині обвинуваченій обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, екс-очільника ДніпроОДА підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг.

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