У Дніпрі дитина з’їла під час прогулянки гриб з газону та отруїлася

У Дніпрі маленька дитина наїлася грибами невідомого походження.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського обласного центру профілактики та хвороб у публікації з моніторингом санітарно-епідемічної ситуації на Дніпропетровщині.

У дописі зазначається, що у Дніпрі під час прогулянки біля будинку на газоні дитина 2023 року народження з’їла гриб невідомого походження та отруїлася.

Про її стан наразі не повідомляється.

Зверніть увагу! Деякі гриби є смертельно небезпечними.

Частина отруйних грибів вже за короткий час після вживання може дати перші симптоми отруєння – біль у животі, нудота, блювота, іноді – запаморочення. У більш серйозних випадках – втрата свідомості, судоми, летальний кінець. При будь-яких симптомах рекомендується негайно звернутися до лікаря!

Також варто слідкувати за малечею, яка тільки-но почала дізнаватися про світ. Для дітей найкращий спосіб пізнання – пробувати все на смак.

Окрім цього, згідно мониторингу, який проводився протягом тижня з 28 червня по 4 липня, на Дніпропетровщині наразі захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції знаходяться на міжсезонному рівні.

Протягом тижня було зареєстровано 90 випадків COVID-19, з них – 12 дітей до 17 років.

Гострих кишкових інфекцій зареєстровано на 25% більше, ніж минулого тижня, – 157 випадків. Зокрема у смт. Чаплине Синельниківського району захворіли 4 дитини з однієї родини. Малеча перебувала на стаціонарному лікуванні, з ними все добре.

Кашлюку – 1 випадок за тиждень.

Щодо укусів тварин зі сказом до лікарні звернулося 8 постраждалих, з них – троє дітей. Всі отримують лікування.

Під час дослідження водойм на збудники холери, у двох пробах прісної води на Дніпропетровщині виявили вібріон, який може викликати захворювання на кишкову інфекцію. Щодо холери всі результати дали негативний результат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води.

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