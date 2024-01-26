У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Дніпровські дигери показали підземні тунелі, де колись протікала річка Половиця.

Колись, ще до заснування Катеринослава, на землях сучасного Дніпра розташовувалася слобода Половиця.

Поселення отримало свою назву через однойменну річку, яка протікала поруч і постійно затоплювала хатини. Кілька століть тому водойму “заховали” в колектор. Вважається, що Половиця бере свій початок біля вулиці Криворізької, тече по Аптекарській балці, входить в колектор поблизу проспекту Сергія Нігояна і тече під автовокзалом та впадає у Дніпро неподалік металургійного заводу.

Дигери-екстремали залізли у 200-річні підземні тунелі, де протікає річка Половиця. Свої пригоди вони виклали на каналі “Street Dnipro”

Підземні мандрівники стверджують, що вхід до тунелю розташований на вулиці Паторжинського. Площа катакомб складає 5 км. Вийти з колектора можна біля храму Іоана Хрестителя.

У підземці води не багато, тому спокійно можна пройти, надягнувши гумові чоботи.

Попри досить моторошну атмосферу, сюди часто навідуються екстремали та дигери. На це вказують “наскельні” написи, які залишають люди. Зірка тунелю це безперечно моторошний манекен, якого тут колись залишили під час “екскурсії”. З колектору можна вийти на одну зі станцій метро, які будуються на проспекті Дмитра Яворницького.

Мандри екстремалів можна побачити у відео нижче:

Нагадаємо, раніше ми розповідали під якою будівлею у Дніпрі може протікати Половиця.

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