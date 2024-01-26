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  • У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Сьогодні 22:02
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Дніпровські дигери показали підземні тунелі, де колись протікала річка Половиця.

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Колись, ще до заснування Катеринослава, на землях сучасного Дніпра розташовувалася слобода Половиця.

Поселення отримало свою назву через однойменну річку, яка протікала поруч і постійно затоплювала хатини. Кілька століть тому водойму “заховали” в колектор. Вважається, що Половиця бере свій початок біля вулиці Криворізької, тече по Аптекарській балці, входить в колектор поблизу проспекту Сергія Нігояна і тече під автовокзалом та впадає у Дніпро неподалік металургійного заводу. 

Дигери-екстремали залізли у 200-річні підземні тунелі, де протікає річка Половиця. Свої пригоди вони виклали на каналі “Street Dnipro”

Підземні мандрівники стверджують, що вхід до тунелю розташований на вулиці Паторжинського. Площа катакомб складає 5 км. Вийти з колектора можна біля храму Іоана Хрестителя.

У підземці води не багато, тому спокійно можна пройти, надягнувши гумові чоботи. 

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Попри досить моторошну атмосферу, сюди часто навідуються екстремали та дигери. На це вказують “наскельні” написи, які залишають люди. 

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Зірка тунелю це безперечно моторошний манекен, якого тут колись залишили під час “екскурсії”.

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

З колектору можна вийти на одну зі станцій метро, які будуються на проспекті Дмитра Яворницького. 

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі дигери-екстремали показали 200-річні тунелі, де тече підземна річка Половиця (ВІДЕО)

Мандри екстремалів можна побачити у відео нижче:

Нагадаємо, раніше ми розповідали під якою будівлею у Дніпрі може протікати Половиця. 

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