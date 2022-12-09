У Дніпрі двоє озброєних чоловіків у балаклавах увірвалися до аптеки

Співробітниця “Домашньої аптеки” на Байкальскій в Дніпрі звернулася до поліції та розповіла, що чоловіки з пістолетами вимагали віддати виручку. За словами потерпілої, у разі відмови вони погрожували застосувати зброю. Після того, як жінка все ж таки не віддала їм вміст каси, невідомі двічі вистрілили в підлогу і втекли в невідомому напрямку.
На щастя, співробітниця аптеки не постраждала. Гроші невідомим чоловікам викрасти не вдалось. Наразі правоохоронці шукають підозрюваних.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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