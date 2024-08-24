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У Дніпрі двоє чоловіків вигулювали теля на повідку

Сьогодні 13:46
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У Дніпрі вчора на вулиці вигулювали теля.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків вигулювали теля на повідку

Про незвичайних тварин у місті повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Двоє чоловіків вели на повідку теля серед вулиці пізно ввечері.

Хлопчик гуляє з собакою, а чоловік — з телям, — йдеться у дописі.

На жартівливі зауваження перехожих чоловіки заявляли про те, що це насправді не теля, а собака породи “Тибетський мастиф”.

Насправді скоріш за все, теля просто переводили до іншого приватного будинку.

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