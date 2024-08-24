У Дніпрі двоє чоловіків вигулювали теля на повідку

Про незвичайних тварин у місті повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Двоє чоловіків вели на повідку теля серед вулиці пізно ввечері.
Хлопчик гуляє з собакою, а чоловік — з телям, — йдеться у дописі.
На жартівливі зауваження перехожих чоловіки заявляли про те, що це насправді не теля, а собака породи “Тибетський мастиф”.
Насправді скоріш за все, теля просто переводили до іншого приватного будинку.
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