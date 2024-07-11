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У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією

Сьогодні 13:10
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На одному з пляжів Дніпра відпочинок друзів міг закінчитися трагедією.

Новости Днепра про У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течією

У пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровщини розповіли, як місцеві патрульні допомогли двом дніпрянам дістатися берега. 

У публікації зазначається, що днями на спецлінію “102” надійшло повідомлення від небайдужих відпочивальників одного з пляжів Дніпра про те, що двох людей на надувному крузі відносить течією далі від берега.

Ймовірно, хлопці не справилися із силою водної течії річки та, після довгих намагань змінити курс плавзасобу, аби дістатися берега, знесилилися. 

На щастя, завдяки дзвінку небайдужих, водний патруль вчасно приїхав на місце та за допомогою службового катера змогли доставити 17-річного та 18-річного хлопців неушкодженими до берега. 

У поліції також повідомили про те, що з хлопцями провели профілактичну бесіду щодо безпечної поведінки на воді.

На щастя, ця історія завершилася позитивно! Та все ж будьте обережними з надувними матрацами, човнами, колами, особливо там, де глибоко, вітер, течія. Трагічна статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно “зростає”. Більшості випадків можна було б запобігти. Адже головне — завжди памʼятати правила безпеки!, – наголосили у публікації.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік.

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Новости Днепра про У Дніпрі двох молодиків на надувному колі унесло течієюУкраїнська

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