У Дніпрі два трамваї змінять маршрут

Сьогодні, 31 травня у Дніпрі з 11:00 до 14:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати за скороченим маршрутом до вул. Передова без заїзду на ж/м Лівобережний-3.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі по просп. Миру. Всі інші трамваї та тролейбуси працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 711 автобусів (з них 114 – великої місткості).

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