У Дніпрі друзі загиблого тренера виконають на його честь героїчний комплекс “Мерфі”: коли та де

У Дніпрі вшанують пам'ять загиблого тренера Павла Ведмідя.

Про це повідомив тренер та друг загиблого Кирило Нагірний.

У наступну суботу, 13 травня, колеги та друзі загиблого тренера із Дніпра Павла Ведмідя, проведуть на його честь героїчний комплекс “Мерфі”.

За словами Кирила, кожного року спортсмени збираються, щоб провести цей захід, який присвячений людям, що загинули на війні. Цього разу він пройде в парку Глоби. Усі охочі можуть долучитися або просто підтримати спортсменів.

“4 роки поспіль Пашка робив його зі мною. Справжній спортсмен, не зважаючи на свою дисципліну БОДІБІЛДІНГА, доказував що ці спортсмени не тільки можуть у трусах позувати перед дзеркалом. Вічна памʼять ГЕРОЮ”, — написав він.

Павло Ведмідь – пауерліфтер та тренер із Дніпра. Минулого року він долучився до сил оборони та служив у батальйоні розвідки “Скала”. На жаль, Павло загинув у листопаді, коли потрапив під ворожий обстріл. Йому було 32 роки.

Що таке кросфіт-комплекс «Мерфі»

“Мерфі” – це кросфіт-комплекс, який вважається одним із найскладніших в цьому виді спорту. Військові у всьому світі збираються разом в останній понеділок травня та виконують комплекс вправ, щоб вшанувати пам’ять бійців які загинули під час бойових дій.

Започаткували цю традицію в США. Цей кросфіт-комплекс вправ вигадав лейтенант ВМС США Майкл Мерфі, який загинув в Афганістані в 2005 році.

“Мерфі” складається з таких вправ: 1,6 кілометра бігу, 100 підтягувань, 200 відтискань від землі, 300 присідань та знов 1,6 кілометра бігу. Спортсмени виконують це все в бронежилеті протягом 75 хвилин, тому це досить складне фізичне випробування.

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