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  • У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

Сьогодні 11:28
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У Дніпрі допомоги потребує кішка Глорія.

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.

Кішку Глорію збило авто на очах у перехожих. Люди забрали поранену тварину, відвезли до ветеринарної клініки та залишили там.

Стан чотирилапої вкрай важкий. У неї забій мозку, перелом щелепи, тяжка черепно-мозкова травма, зіниці не реагують на світло та відсутній нюх.

За словами волонтерки, чотирилапа постійно плаче та відчуває нестерпний біль. Вона слабка, а рухатися почала лише на третю добу. Наразі її стан намагаються стабілізувати, проте попереду важке лікування. 

Наразі треба зробити МРТ та проконсультувати кішку в невролога. 

За словами волонтерки кішка явно була домашньою, але її викинули на вулицю, де вона вгодила в біду. Якщо у вас є змога допомогти Глорії фінансово, то зробити це можна за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Глорії”

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