У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

У Дніпрі допомоги потребує кішка Глорія.

Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.

Кішку Глорію збило авто на очах у перехожих. Люди забрали поранену тварину, відвезли до ветеринарної клініки та залишили там.

Стан чотирилапої вкрай важкий. У неї забій мозку, перелом щелепи, тяжка черепно-мозкова травма, зіниці не реагують на світло та відсутній нюх.

За словами волонтерки, чотирилапа постійно плаче та відчуває нестерпний біль. Вона слабка, а рухатися почала лише на третю добу. Наразі її стан намагаються стабілізувати, проте попереду важке лікування.

Наразі треба зробити МРТ та проконсультувати кішку в невролога.

За словами волонтерки кішка явно була домашньою, але її викинули на вулицю, де вона вгодила в біду. Якщо у вас є змога допомогти Глорії фінансово, то зробити це можна за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішечки Глорії”

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