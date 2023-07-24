У Дніпрі допомоги потребує тяжко травмована кішка, у якої зламана щелепа та відсутній нюх

Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.
Кішку Глорію збило авто на очах у перехожих. Люди забрали поранену тварину, відвезли до ветеринарної клініки та залишили там.
Стан чотирилапої вкрай важкий. У неї забій мозку, перелом щелепи, тяжка черепно-мозкова травма, зіниці не реагують на світло та відсутній нюх.
За словами волонтерки, чотирилапа постійно плаче та відчуває нестерпний біль. Вона слабка, а рухатися почала лише на третю добу. Наразі її стан намагаються стабілізувати, проте попереду важке лікування.
Наразі треба зробити МРТ та проконсультувати кішку в невролога.
За словами волонтерки кішка явно була домашньою, але її викинули на вулицю, де вона вгодила в біду. Якщо у вас є змога допомогти Глорії фінансово, то зробити це можна за реквізитами нижче.
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