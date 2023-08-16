У Дніпрі допомоги потребує котик з перебитими лапками, якого викинули посеред траси

У Дніпрі рятують котика, якого пораненим знайшли посеред траси.

Про це повідомила волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Поранене кошеня знайшли на узбіччі траси, де тварина помирала від болю. У першій ветклініці, куди привезли малюка, ветеринари запропонували його приспати. Дніпряни відправилися до іншого медзакладу, де чотирилапому дали шанс на життя.

Що саме сталося з твариною – невідомо. У Киці переломані задні лапки, через що малюк не може ходити. Наразі перебиті кінцівки склали докупи, проте попереду важка дорога тижнева реабілітація під наглядом лікарів, без якої усі зусилля будуть марними.

За словами Ольги, операцію зробили в борг, але подальше лікування треба оплатити наперед, а згодом виплатити заборговане. У притулку грошей немає, тож волонтерка просить небайдужих дніпрян про фінансову підтримку.

Усі зібрані кошти підуть на лікування Киці. Котик зовсім маленький і тільки починає жити. Якщо у вас є можливість допомогти пухнастику, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.