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  • У Дніпрі допомоги потребує котик з перебитими лапками, якого викинули посеред траси

У Дніпрі допомоги потребує котик з перебитими лапками, якого викинули посеред траси

Сьогодні 10:49
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У Дніпрі рятують котика, якого пораненим знайшли посеред траси. 

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує котик з перебитими лапками, якого викинули посеред траси

Про це повідомила волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

Поранене кошеня знайшли на узбіччі траси, де тварина помирала від болю. У першій ветклініці, куди привезли малюка, ветеринари запропонували його приспати. Дніпряни відправилися до іншого медзакладу, де чотирилапому дали шанс на життя. 

Що саме сталося з твариною – невідомо. У Киці переломані задні лапки, через що малюк не може ходити. Наразі перебиті кінцівки склали докупи, проте попереду важка дорога тижнева реабілітація під наглядом лікарів, без якої усі зусилля будуть марними. 

За словами Ольги, операцію зробили в борг, але подальше лікування треба оплатити наперед, а згодом виплатити заборговане. У притулку грошей немає, тож волонтерка просить небайдужих дніпрян про фінансову підтримку. 

Усі зібрані кошти підуть на лікування Киці. Котик зовсім маленький і тільки починає жити. Якщо у вас є можливість допомогти пухнастику, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. 

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує котик з перебитими лапками, якого викинули посеред траси

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Киці”

 

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