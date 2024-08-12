У Дніпрі до кінця року перенесуть низку зупинок транспорту

У Дніпрі перенесуть зупинки.

У Дніпрі перенесуть кінцеві зупинки деяких автобусів. Мова йде про Вокзальну площу, де розпочинаються демонтаж аварійних конструкцій будинку, в який влучила ракета у квітні цього року.

Таким чином з 13 серпня деякі зупинки перенесуть. Водночас інтервали руху та графік маршрутів мінятись не будуть.

Куди перенесуть зупинки:

автобусних маршрутів № 7К та № 101 — на проспект Дмитра Яворницького, в район будинку 108;

автобусного маршруту № 32К, тролейбусного маршруту “Б” та трамвайного маршруту №1 — на площу Вокзальну, в район будинку №2;

автобусного маршруту № 86 — на вулицю 128-ї Бригади Тероборони, в район будинку №2.

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