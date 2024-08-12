У Дніпрі до кінця року перенесуть низку зупинок транспорту

У Дніпрі перенесуть кінцеві зупинки деяких автобусів. Мова йде про Вокзальну площу, де розпочинаються демонтаж аварійних конструкцій будинку, в який влучила ракета у квітні цього року.
Таким чином з 13 серпня деякі зупинки перенесуть. Водночас інтервали руху та графік маршрутів мінятись не будуть.
Куди перенесуть зупинки:
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