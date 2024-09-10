У Дніпрі до кінця 2024-го оновлять ще близько двох десятків ліфтів

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У Дніпрі триває оновлення аварійних підіймачів у багатоповерхівках. Закінчили ремонт ліфта у першому під’їзді по вул. Калиновій, 49.

«Старий ліфт часто ламався, зупинявся. Залишили заявку на ремонт. На неї відреагували і зробили нам цілком новенький підйомник. Зараз тихо і плавно працює. Задоволені ремонтом і вдячні», — каже мешканка згаданого дому Ганна Михайлівна.

«Ліфт у цьому під’їзді вже вичерпав свій 25-річний термін експлуатації. Надходили звернення мешканців щодо несправностей, підйомник часто зупинявся. Тож вирішили його цілком відремонтувати. Замінили станцію керування, купе-кабіну, двері на всіх поверхах, електропроводку, лебідку, канати, пости виклику. Зараз ліфт оновлений, він працює і ним цілком безпечно користуватися», — розповів головний інженер компанії «Ліфтовик Дніпро» Єгор Шевченко.

За словами електромеханіка компанії «Ліфтовик Дніпро» Сергія Федоренка, нова лебідка італійського виробництва: «Завдяки їй ліфт працює безшумно. Стара станція управління була релейною, часто контакти горіли. А нова вже електронна. Вона зручніша в експлуатації».

Такий же ремонт ліфта зробили і у будинку поруч за адресою: вул. Калинова, 47 (6-й під’їзд). Там також відремонтували усі механізми, замінили кабіну.

«Будинку нашому вже понад 30 років, а відтак – і старому ліфту було стільки ж. Останнім часом він часто виходив з ладу, зупинявся, не працював. Звернулися до міської ради, профільного департаменту, аби нам відремонтували підйомник. Приємно вражені, що нам цілком оновили ліфт. Він зараз новенький. Користуватися ним – одне задоволення. І працює тихо. Дуже добре, що попри складні часи в країні у місті все ж приділяють увагу ремонтам, оновленням. Життя триває!» — додала мешканка згаданого дому Валентина Василівна.

У Дніпрі з початку року оновили вже 39 аварійних ліфтів. До кінця 2024-го планують зробити ще близько двох десятків.

Українська

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