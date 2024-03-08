У Дніпрі до дня народження причепурили найвищого Шевченка - Днепр Инфо
У Дніпрі до дня народження причепурили найвищого Шевченка
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Сегодня 18:41

Найвищого Шевченка у Дніпрі причепурили до дня народження.

Новости Днепра про У Дніпрі до дня народження причепурили найвищого Шевченка

9 березня буде 210 днів з дня народження Тараса Шевченка. На честь свята у Дніпрі причепурили пам’ятник Кобзаря. Тепер найвідоміший у світі український поет та митець стоїть з прапором України в руці та вишиванкою на постаменті.

“Привітали” Шевченка також маленьким концертом, де виступив дитячий колектив.

Поряд з одним з найбільших у світі пам’ятників письменнику декламували й найвідоміші твори поета.

«Тільки-но парк Шевченка став на баланс КП «Міська інфраструктура», вирішили проводити такі святкування. Тим паче — тут є памʼятник поетові, один з найвищих у світі. Сьогодні у руці Кобзар тримає 18-метровий український прапор, прикрасили також і постамент — вишиванкою. Шевченко — один з найвідоміших на весь світ поетів, що боровся за українську націю. Ми повинні це памʼятати, особливо під час повномасштабного вторгнення рф», — підсумував Олексій Тесля, директор КП «Міська інфраструктура».

Новости Днепра про У Дніпрі до дня народження причепурили найвищого Шевченка

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Новости Днепра про У Дніпрі до дня народження причепурили найвищого ШевченкаУкраїнська

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