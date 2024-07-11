У Дніпрі до будинку на Робочій завітала змія (ВІДЕО)

На Робочій помітили змійку, яка заповзла до будинку.

З настанням спеки на Дніпропетровщині активізувались змії, які шукають прохолодні місця. Один із плазунів невідомо як опинився на вулиці Робочій, звідки до найближчої водойми кілька кілометрів. Вужика помітили у своєму під’їзді місцеві жителі.

Побачивши людей з камерою, вужик сором’язливо втік.

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