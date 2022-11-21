У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

Ідеться про дахові, підвальні чи насосні підстанції. Вони забезпечать автономну подачу тепла або води.
Програма розрахована для будинків з індивідуальними котельними та насосними станціями. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
Для участі в проєкті голови ОСББ та ЖБК можуть звертатися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради у групі в Facebook або за телефоном 063-340-94-77.
Також необхідно надати заяву від голови правління, де потрібно вказати потужність генератора, кількість фаз і для чого він потрібен.
Фінансування проєкту проходить на умовах співфінансування — 25% сплачують співвласники, а 75% — міський бюджет. На сьогодні, 30 будинків вже надали заяви для участі в проєкті.Виктория
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