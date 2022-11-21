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У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

Сьогодні 21:29
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Фінансування такого генератора проходить на умовах співфінансування.

Новости Днепра про У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

Ідеться про дахові, підвальні чи насосні підстанції. Вони забезпечать автономну подачу тепла або води. 

Програма розрахована для будинків з індивідуальними котельними та насосними станціями. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради. 

Для участі в проєкті голови ОСББ та ЖБК можуть звертатися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради у групі в Facebook або за телефоном 063-340-94-77.

Також необхідно надати заяву від голови правління, де потрібно вказати потужність генератора, кількість фаз і для чого він потрібен. 

Фінансування проєкту проходить на умовах співфінансування — 25% сплачують співвласники, а 75% — міський бюджет. На сьогодні, 30 будинків вже надали заяви для участі в проєкті. 

Новости Днепра про У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генераториУкраїнська

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