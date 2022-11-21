У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

Фінансування такого генератора проходить на умовах співфінансування.

Ідеться про дахові, підвальні чи насосні підстанції. Вони забезпечать автономну подачу тепла або води.

Програма розрахована для будинків з індивідуальними котельними та насосними станціями. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Для участі в проєкті голови ОСББ та ЖБК можуть звертатися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради у групі в Facebook або за телефоном 063-340-94-77.

Також необхідно надати заяву від голови правління, де потрібно вказати потужність генератора, кількість фаз і для чого він потрібен.

Фінансування проєкту проходить на умовах співфінансування — 25% сплачують співвласники, а 75% — міський бюджет. На сьогодні, 30 будинків вже надали заяви для участі в проєкті.

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