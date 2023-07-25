У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Двоє мешканців Дніпра налагодили бізнес з виготовлення наркотиків. Щомісячно вони заробляли понад 12 мільйонів гривень.
Сировину завозили з-за кордону, після чого виготовляли наркотики в потужній нарколабораторії.
У лютому 2023 року правоохоронці затримали сімох учасників наркогрупи, які збували метамфетамін на території України. Продавали з рук в руки та іноді надсилали поштовими замовленнями в інші регіони. Оплату за «товар» приймали на банківські картки та готівкою.
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