У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

У Дніпрі судитимуть учасників банди, які займалися виготовленням та продажем метамфетаміну.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Двоє мешканців Дніпра налагодили бізнес з виготовлення наркотиків. Щомісячно вони заробляли понад 12 мільйонів гривень.

Сировину завозили з-за кордону, після чого виготовляли наркотики в потужній нарколабораторії.

У лютому 2023 року правоохоронці затримали сімох учасників наркогрупи, які збували метамфетамін на території України. Продавали з рук в руки та іноді надсилали поштовими замовленнями в інші регіони. Оплату за «товар» приймали на банківські картки та готівкою.

У ході санкціонованих обшуків у різних регіонах України вилучено близько 2 кг психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 млн грн, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, гранати РГД-5, автомат АКС та набої, елітні автомобілі.

Наразі справу усіх сімох учасників наркокартелю передали до суду. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення та організацію місць для незаконного виготовлення психотропів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).

Наразі обвинувачені знаходяться під вартою, а на їхнє майно наклали арешт.

Читайте також:

Українська

Автор: