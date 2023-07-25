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  • У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

Сьогодні 15:09
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У Дніпрі судитимуть учасників банди, які займалися виготовленням та продажем метамфетаміну.

Новости Днепра про У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Двоє мешканців Дніпра налагодили бізнес з виготовлення наркотиків. Щомісячно вони заробляли понад 12 мільйонів гривень. 

Сировину завозили з-за кордону, після чого виготовляли наркотики в потужній нарколабораторії. 

У лютому 2023 року правоохоронці затримали сімох учасників наркогрупи, які збували метамфетамін на території України. Продавали з рук в руки та іноді надсилали поштовими замовленнями в інші регіони. Оплату за «товар» приймали на банківські картки та готівкою. 

У ході санкціонованих обшуків у різних регіонах України вилучено близько 2 кг психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 млн грн, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, гранати РГД-5, автомат АКС та набої, елітні автомобілі.
 
Наразі справу усіх сімох учасників наркокартелю передали до суду. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення та організацію місць для незаконного виготовлення психотропів  (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України). 
 
Наразі обвинувачені знаходяться під вартою, а на їхнє майно наклали арешт. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

Новости Днепра про У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабах

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Новости Днепра про У Дніпрі діяла потужна нарколабораторія, де готували метамфетамін у промислових масштабахУкраїнська

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