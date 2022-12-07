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У Дніпрі діти вже катаються на льоду біля коси на Перемозі (ФОТО)

Сьогодні 11:50
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У Дніпрі діти відкрили сезон небезпечних розваг.

Фотографією поділився місцевий мешканець Сергій Баранов. За його словами, на жилмасиві Перемога-6 поблизу коси, діти вже катаються на льоду.

Хоча морози були не сильними та вода замерзла тільки на поверхні, семеро школярів вирішили випробувати долю та покататися на льоду. На щастя, цього разу нічого не сталося і діти не постраждали, але ми рекомендуємо не ризикувати та відмовитися від зимових розваг.

Новости Днепра про У Дніпрі діти вже катаються на льоду біля коси на Перемозі (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі діти вже катаються на льоду біля коси на Перемозі (ФОТО)Українська

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