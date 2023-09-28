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У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягу

Сьогодні 16:38
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Новости Днепра про У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягу

У Дніпрі діти ВПО до 3-х років безкоштовно отримують набори зимового одягу. В нього входить курточка, шапка, шарф, рукавички, светр, спортивні штани, утеплені джинси, термобілизна, теплі шкарпетки та гумові чоботи. Видають цю допомогу в Дніпровському міському центрі соціальної допомоги.
 
Яна із сином Єгором до Дніпра переїхали торік з м. Щастя (Луганська область). Про можливість безкоштовно отримати одяг дізналась під час заходу одного з благодійних фондів.  
 
«Одяг завжди потрібний. Дитина швидко росте, тож такий комплект зайвим точно не буде. Ми вже встигли приміряти дещо, підійшло все, окрім шапки, – вона замала. Але нічого, в нас є знайомі з дітьми, подаруємо їм», – поділилась Яна.
Комплекти зимового одягу надійшли до Дніпра від міжнародного фонду UNICEF за підтримки Міністерства реінтеграції України.
 
 «Торік ми отримали 2426 наборів одягу від  UNICEF. Роздали більше ніж 1440. Весь одяг новий та високоякісний», – розповіла Ольга Кохан, провідна фахівчиня із соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб.
Подати заявку на отримання одягу можна за телефонами Міського центру соціальних служб: (056) 785-73-60(067) 200-40-62. При отримані набору при собі потрібно мати довідку ВПО одного з батьків та дитини. А також паспорт, індивідуальний податковий номер та свідоцтво про народження дитини.

Новости Днепра про У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягуРусский

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