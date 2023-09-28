У Дніпрі діти ВПО безкоштовно отримують набори зимового одягу

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У Дніпрі діти ВПО до 3-х років безкоштовно отримують набори зимового одягу. В нього входить курточка, шапка, шарф, рукавички, светр, спортивні штани, утеплені джинси, термобілизна, теплі шкарпетки та гумові чоботи. Видають цю допомогу в Дніпровському міському центрі соціальної допомоги.

Яна із сином Єгором до Дніпра переїхали торік з м. Щастя (Луганська область). Про можливість безкоштовно отримати одяг дізналась під час заходу одного з благодійних фондів.

«Одяг завжди потрібний. Дитина швидко росте, тож такий комплект зайвим точно не буде. Ми вже встигли приміряти дещо, підійшло все, окрім шапки, – вона замала. Але нічого, в нас є знайомі з дітьми, подаруємо їм», – поділилась Яна.

Комплекти зимового одягу надійшли до Дніпра від міжнародного фонду UNICEF за підтримки Міністерства реінтеграції України.

«Торік ми отримали 2426 наборів одягу від UNICEF. Роздали більше ніж 1440 . Весь одяг новий та високоякісний», – розповіла Ольга Кохан, провідна фахівчиня із соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб.

Подати заявку на отримання одягу можна за телефонами Міського центру соціальних служб: (056) 785-73-60 (067) 200-40-62 . При отримані набору при собі потрібно мати довідку ВПО одного з батьків та дитини. А також паспорт, індивідуальний податковий номер та свідоцтво про народження дитини.

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