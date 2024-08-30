У Дніпрі діти можуть безплатно займатися боксом: як записатися

З другого вересня на безоплатній основі починається набір дітей у КПНЗ “КДЮСШ з боксу та єдиноборств” ДМР за адресою Богдана Хмельницького 3-а у спортивної залі Професійного училища будівництва, повідомили в Facebook-спільноті “Райончик”.
Запис до секції починається 2 вересня з 16:00. Тренер секції – майстер спорту Сергій Мочалін. Дізнатися деталі можна за тел. 0 (97) 263 31 25
Читайте також:
Автор:
Начальник логістики однієї із військових частин на Дніпропетровщині незаконно напиляв…
Ще одне "срібло" завоювали спортсмени з Дніпропетровщини.
Держава виділила 150 млн гривень на будівництво індустріального парку в…
На Нікопольщині внаслідок ворожої атаки знову постраждали люди.