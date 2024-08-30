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У Дніпрі діти можуть безплатно займатися боксом: як записатися

Сьогодні 15:01
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У Дніпрі діти можуть відвідувати безплатні заняття з боксу.

Новости Днепра про У Дніпрі діти можуть безплатно займатися боксом: як записатися

З другого вересня на безоплатній основі починається набір дітей у КПНЗ “КДЮСШ з боксу та єдиноборств” ДМР за адресою Богдана Хмельницького 3-а у спортивної залі Професійного училища будівництва, повідомили в Facebook-спільноті “Райончик”.

Запис до секції починається 2 вересня з 16:00. Тренер секції – майстер спорту Сергій Мочалін. Дізнатися деталі можна за тел. 0 (97) 263 31 25

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Новости Днепра про У Дніпрі діти можуть безплатно займатися боксом: як записатисяУкраїнська

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