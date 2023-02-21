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  • У Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візок

У Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візок

Сьогодні 16:25
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У Дніпрі патрульні допомогли дідусю, у якого зламався інвалідний візок посеред вулиці.

Новости Днепра про У Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візок

За словами патрульних, до них звернулися небайдужі дніпряни, які побачили дідуся в безпорадному стані.

Приїхавши на місце інциденту, інспектори з’ясували, що дідусь пересувається на інвалідному візочку, але по дорозі до магазину крісло зламалося.  Чоловік розповів, що живе в спеціалізованому закладі. 

Поліціянти на авто відвезли чоловіка до його помешкання та передали співробітникам закладу. Медичної допомоги дідусь не потребував. 

Друзі, дбайте про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності викликайте поліцію! – написали патрульні.
 

Новости Днепра про У Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візок

Нагадаємо, сьогодні вранці помітили чоловіка, який дрейфував на крижині посеред річки. До нього приїхали патрульні, які впевнилися, що йому не потрібна допомога. Інспектори попередили рибалок про те, що зараз почалася відлига та виходити на кригу небезпечно. 

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Новости Днепра про У Дніпрі дідусь не міг повернутися додому, бо в нього на вулиці зламався інвалідний візокУкраїнська

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