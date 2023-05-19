Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина

У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина

Сьогодні 17:18
просмотров

Міністерство фінансів та Пенсійний фонд України проводять перевірку даних пенсіонерів. Після неї деякі можуть втратити пенсії.
Новости Днепра про У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина

#image_title

Перевірка проводиться у межах виконання наказу Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Процедура перевірки проходитиме у три етапи. На першому – перевірять як соблюдається валідація даних, потім перевіряти ще раз відповідність персональних даних пенсіонерів, і лише після цього, на третьому етапі перевірять законність пенсійних виплат.

Причини, через які можуть скасувати вже призначені виплати від держави, зазначені в Законі про «Загальнообов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування». Керуватимуться ним і на третьому етапі перевірки. Позбавити пенсії зможуть, якщо людина не отримувала виплати протягом півроку, довгий час жила за кордоном, якщо виплати були оформлені на підставі фальшивих довідок і якщо переселенець змінив місце проживання і не пройшов там реєстрацію.

Перевірка у три етапи – процес тривалий, на нього піде кілька років. Тих, хто незаконно отримував гроші від Пенсійного фонду, можуть змусити повернути кошти до бюджету. Таким чином, планують перевірити і тих, хто отримує інші соціальні виплати від держави.

Тим пенсіонерам, які отримують пенсії, працевлаштувалися і при цьому не повідомили про це Пенсійний фонд, можуть урізати виплати. Справа в тому, що працевлаштування пенсіонера впливає на розмір можливих доплат до пенсії, зокрема надбавок та підвищення. У тих, хто не працює – він вищий, хто працює – нижчий. Тому може виникнути «переплата пенсії», тобто виплата більшого розміру допомоги, ніж передбачено законодавством.

Нагадаємо також, цього літа мешканці Дніпра отримають доплати.

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причинаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса

    У Дніпрі живодер познущався над псом.

    Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурора
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурора

    У Дніпрі "на гарячому" спіймали адвоката.

    На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що горіло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:25
    На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що горіло

    У Дніпрі біля багатоповерхівки сталася пожежа.

    Заблокувала дорогу: поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Заблокувала дорогу: поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО)

    На дорозі валяються білі мішки, які перевозив водій фури.

    Наверх