У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина

Міністерство фінансів та Пенсійний фонд України проводять перевірку даних пенсіонерів. Після неї деякі можуть втратити пенсії.

Перевірка проводиться у межах виконання наказу Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Процедура перевірки проходитиме у три етапи. На першому – перевірять як соблюдається валідація даних, потім перевіряти ще раз відповідність персональних даних пенсіонерів, і лише після цього, на третьому етапі перевірять законність пенсійних виплат.

Причини, через які можуть скасувати вже призначені виплати від держави, зазначені в Законі про «Загальнообов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування». Керуватимуться ним і на третьому етапі перевірки. Позбавити пенсії зможуть, якщо людина не отримувала виплати протягом півроку, довгий час жила за кордоном, якщо виплати були оформлені на підставі фальшивих довідок і якщо переселенець змінив місце проживання і не пройшов там реєстрацію.

Перевірка у три етапи – процес тривалий, на нього піде кілька років. Тих, хто незаконно отримував гроші від Пенсійного фонду, можуть змусити повернути кошти до бюджету. Таким чином, планують перевірити і тих, хто отримує інші соціальні виплати від держави.

Тим пенсіонерам, які отримують пенсії, працевлаштувалися і при цьому не повідомили про це Пенсійний фонд, можуть урізати виплати. Справа в тому, що працевлаштування пенсіонера впливає на розмір можливих доплат до пенсії, зокрема надбавок та підвищення. У тих, хто не працює – він вищий, хто працює – нижчий. Тому може виникнути «переплата пенсії», тобто виплата більшого розміру допомоги, ніж передбачено законодавством.

Нагадаємо також, цього літа мешканці Дніпра отримають доплати.

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