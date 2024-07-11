Як працює громадський транспорт у Дніпрі 11 липня

У Дніпрі деякий громадський транспорт тимчасово змінить свій рух.

Про це йдеться на сайті міськради.

У зв’язку з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній 11 липня, з 13:00 до 15:00 зі змінами буде курсувати такий громадський транспорт:

тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; тролейбуси №4, №6, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;

прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну; тролейбус №10 призупинить рух;

призупинить рух; тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;

курсуватимуть до Університету науки і технологій; кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;

тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею; автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Враховуйте вищезазначене при плануванні своїх маршрутів.

Також, у четверг 11 липня громадський транспорт продовжує працювати зі змінами.

У зв’язку з виконанням ремонту трамвайної колії на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, діють зміни у роботі:

автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом; автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони; тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;

від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу; тролейбус «Б» курсуватиме в об’їзд через вул. Філософську;

курсуватиме в об’їзд через вул. Філософську; трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони; трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича. Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка буде розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

Проводяться ремонтні роботи мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого, громадський транспорт курсуватиме таким чином:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Увесь інший громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, без змін.

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