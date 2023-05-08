У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше

За словами фахівців, зміни пов’язані з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару Батальйону Дніпро.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №5 від ж/м Західний о 19:28; від Університету науки і технологій о 20:28;
Маршрут №12 від площі Старомостової о 19:09; від заводу металовиробів о 20:11;
Маршрут №16 від вулиці Ігоря Сікорського о 19:47; від вулиці Бориса Кротова о 20:15.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
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