У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше

У понеділок, 8 травня, у Дніпрі трамвайні маршрути № 5, № 12, № 16 раніше закінчать роботу через проведення ремонтних робіт.

За словами фахівців, зміни пов’язані з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару Батальйону Дніпро.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №5 від ж/м Західний о 19:28; від Університету науки і технологій о 20:28;

Маршрут №12 від площі Старомостової о 19:09; від заводу металовиробів о 20:11;

Маршрут №16 від вулиці Ігоря Сікорського о 19:47; від вулиці Бориса Кротова о 20:15.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

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