У Дніпрі з 29 червня деякі трамваї декілька днів курсуватимуть за зміненим маршрутом

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зміни у русі відбудуться у зв’язку з ремонтом колії на перехресті Донецьке шосе – проспект Миру.
Зазначається, що роботи на колії розпочнуться з 09:00 29 червня та триватимуть до 19:00 30 червня. А також асфальтуватимуть проїзну частину 1-2 липня.
Тож з 29 червня до 2 липня трамваї №18 та №19 курсуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на ж/м Лівобережний-3.
Враховуйте цю інформацію перед плануванням поїздок.
Адміністрація приносить вибачення за тимчасові незручності. Ми працюємозадля безпеки, надійності і підвищення якості перевезень, – написали у публікації підприємства.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі перекриють одну з центральних вулиць майже на 4 місяці.
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