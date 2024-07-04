У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборону

У Дніпрі містяни продовжують відпочивати на пляжах, які офіційно зачинені.

Цьогоріч міські пляжі у Дніпрі офіційно зачинені. Там немає рятувальників та медиків. Також встановлені таблички, що купатися у річці заборонено. Однак це не лякає місцевих мешканців. Десятки відпочиваючих рятуються від спеки біля водойми на Монастирському острові. Їх можна помітити там навіть пізно ввечері.

Фотографіями, на яких видно десятки відпочиваючих на пляжі, поділилися у місцевому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Департаменті парків та рекреації повідомили, що, попри заборону, покарання за купання на пляжах немає. Мешканців всеодно закликають дотримуватися правил безпеки біля води. Адже тільки за червень у Дніпропетровській області на водоймах загинуло шестеро людей, серед яких одна дитина.

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