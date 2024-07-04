Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборону

Сьогодні 13:54
просмотров

У Дніпрі містяни продовжують відпочивати на пляжах, які офіційно зачинені.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборону

Цьогоріч міські пляжі у Дніпрі офіційно зачинені. Там немає рятувальників та медиків. Також встановлені таблички, що купатися у річці заборонено. Однак це не лякає місцевих мешканців. Десятки відпочиваючих рятуються від спеки біля водойми на Монастирському острові. Їх можна помітити там навіть пізно ввечері.

Фотографіями, на яких видно десятки відпочиваючих на пляжі, поділилися у місцевому телеграм-каналі.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборону

Нагадаємо, що в Департаменті парків та рекреації повідомили, що, попри заборону, покарання за купання на пляжах немає. Мешканців всеодно закликають дотримуватися правил безпеки біля води. Адже тільки за червень у Дніпропетровській області на водоймах загинуло шестеро людей, серед яких одна дитина.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборонуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі десятки мешканців відпочивають на пляжах попри заборонуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі посадовці та підприємці вкрали з бюджету 1,2 млн грн на утепленні дитячих садків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    У Дніпрі посадовці та підприємці вкрали з бюджету 1,2 млн грн на утепленні дитячих садків

    У Дніпрі судитимуть посадовців та трьох підприємців за розтрату бюджетних…

    На Дніпропетровщині колишня промзона стала природоохоронною територією
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    На Дніпропетровщині колишня промзона стала природоохоронною територією

    У Кривому Розі існує ландшафтний заказник, який раніше був промзоною.

    У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:36
    У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

    Багатоповерхівка у Дніпрі, яка була частково зруйнована внаслідок ракетної атаки…

    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не…

    Наверх