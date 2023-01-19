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  • У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січня

У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січня

Сьогодні 09:30
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За повідомленням приватних енергопостачальних компаній, 19 січня у Дніпрі знову діють аварійні відключення світла. Через ракетні удари по енергосистемі України виробництво електроенергії зменшилося, а ось споживання навпаки. Особливо це помітно в ранковий та вечірній час. Стабілізаційні графіки відключень не діють.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січня

Закликаємо дніпрян розумно споживати електроенергію, тобто вмикати електроприлади почергово і лише за необхідності. Це допоможе стабілізувати ситуацію та повернутися до погодинних графіків відключення.

Аварійні відключення також стосуються об’єктів критичної інфраструктури (котелень, тепло-розподільчих пунктів та насосних станцій). Ситуація з електропостачанням на цих об’єктах змінюється дуже швидко.

Наразі у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Тиск води в кранах в нормі, проблем з водопостачанням у мешканців немає. 
 
Всі районні котельні КП «Теплоенерго» працюють стабільно.

Станом на 6 ранку через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота будинкових котелень КП «Теплоенерго»: 

– вул. Криворізька;
– вул. Київська;
– пл. Успенська;
– вул. Харківська;
– вул. Архітектора Дольника;
– вул. Є. Коновальця;
– Запорізьке шосе;
– вул. Толстого;
– вул. Сірко;
– вул. Телевізійна;
– вул. Шевченко;
– вул. Вернадського;
– вул. С. Єфремова;
– ст. Лоцманська;
– вул. Сумська;
– пр. Металургів;
– вул. Поточна;
– вул. Аудиторна;
– вул. Амбулаторна;
– вул. Чечелівська;
– вул. Артеківська;
– пр. Д. Яворницького;
– вул. Героїв Крут.

Також знеструмлено і тепло-розподільчі пункти на ж/м Сокіл-1, Сокіл-3 та пр. Героїв.

Робота всіх котелень та ТРП відновиться після подачі електроенергії. Потім необхідно декілька годин, аби об’єкти теплопостачання увійшли в штатний режим роботи. 
 
В КП «Теплоенерго» зазначають, що зупинки роботи котелень та ТРП можуть бути триваліше, ніж зазвичай. Причина – аварійні відключення електроенергії.

Станом на 6:00 через порив теплотраси зупинена будинкова котельня КП «Теплоенерго» по вул. Мономаха. Подача тепла на будинок №8 за згаданою вулицею призупинена. Комунальники вирішать проблему протягом дня.

Сьогодні комунальники також продовжать ліквідацію аварійної ситуації по вул. Робочій, 75. Мешканці цього будинку тимчасово знаходяться без тепла. 

Станом на 6:00 всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють та постачають тепло в оселі дніпрян.    
 
За минулу добу, 18 січня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 37 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 32 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них були на вул. Троїцькій та на вул. Харківській.

Продовжуються аварійно-ремонтні роботи на вул. Миру, 35. Без водопостачання знаходяться мешканці будинків № 1-60 по вул. Миру. Комунальники будуть працювати до завершення усунення пошкодження.

З самого ранку аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжить ремонтні роботи по пров. Привільний, 1. Через це припинено водопостачання у мешканців будинків по пров. Привільний. Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:    

(056) 732-12-12    
(095) 732-12-12    
(096) 732-12-12     
(073) 732-12-12

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січняРусский

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