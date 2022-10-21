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У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Сьогодні 10:55
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Учора, 20 жовтня, о 19:41 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Терещенківській Амур-Нижньодніпровського району дерево впало на легкові автомобілі.

Новости Днепра про У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що аварійне дерево впало на два тимчасово припарковані легкові автомобілі.

Новости Днепра про У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Надзвичайники за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали його з транспортних засобів.

Новости Днепра про У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Новости Днепра про У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор. 

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