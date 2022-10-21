У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Учора, 20 жовтня, о 19:41 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Терещенківській Амур-Нижньодніпровського району дерево впало на легкові автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що аварійне дерево впало на два тимчасово припарковані легкові автомобілі.

Надзвичайники за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали його з транспортних засобів.

До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор.

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