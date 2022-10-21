У Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що аварійне дерево впало на два тимчасово припарковані легкові автомобілі.
Надзвичайники за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали його з транспортних засобів.
До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі таксист Bolt всю поїздку розповідав про бандерівців та…
Кабмін переглянув вартість послуг у сфері міграції. В уряді повідомили…
У Дніпрі на вулиці Стартова загорівся металевий ангар.
25 та 26 жовтня у Дніпрі мешканці кількох житлових масивів…