У Дніпрі чотири трамваї тимчасово курсуватимуть інакше: схема руху

У Дніпрі відразу чотири трамваї курсуватимуть інакше.

Завтра, 2 липня, трамваї №1, №5, №18 та №19 працюватимуть зі змінами:

Трамваї №1 з 12:30 до 13:30 курсуватимуть за двома напрямками:

• від Залізничного вокзалу до вул. Центральної;

• від Залізничного вокзалу до вул. Архітектора Олега Петрова, без заїзду до Університету науки і технологій;

Трамваї №5 з 12:30 до 13:30 курсуватимуть до вул. Виконкомівської, без заїзду до Університету науки і технологій;

Трамваї №18 та №19 з 9:00 до 17:00 курсуватимуть до вул. Передової, без заїзду на ж/м Лівобережний-3.

Зміни пов’язані з ремонтом зовнішнього освітлення по вул. Севастопольській, а також з ремонтом трамвайного переїзду на перетині просп. Миру та Донецького шосе.

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