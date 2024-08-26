У Дніпрі чоловіки “відсвяткували” День Незалежності України вбивством та грабежем

У Самарському районі чоловік вбив знайомого та пішов спати. Як повідомили у Нацполіції, 24 серпня в гостях у спільної подруги між товаришами виникла сварка, під час якої 37-річний підозрюваний завдав смертельних травм приятелю. Після скоєного ліг спати. Вранці господарка квартири знайшла 55-річного чоловіка мертвим та викликала поліцію.
37-річного жителя сусідньої області поліцейські затримали в порядку ст.208КПК України. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
У Нижньодніпровському районі Дніпра колишній в’язень вирішив “відсвяткувати” День Незалежності України грабежем.
Подія сталась 24 серпня близько 13.45. По допомогу до поліції звернувся 28-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що на вулиці Галини Мазепи незнайомець вдарив його кулаком в обличчя. Після чого зірвав з плеча сумку, в якій були документи, мобільний телефон і гроші та втік.
Отримавши прикмети грабіжника, правоохоронці за декілька годин розшукали та затримали зловмисника.
42-річний містянин встиг здати мобільний телефон у ломбард, а викрадені гроші витратив на власні потреби. Нині ексв’язень під вартою.
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