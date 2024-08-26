Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловіки “відсвяткували” День Незалежності України вбивством та грабежем

У Дніпрі чоловіки “відсвяткували” День Незалежності України вбивством та грабежем

Сьогодні 20:40
просмотров

День Незалежності України в Дніпрі не обійшовся без криміналу.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки

У Самарському районі чоловік вбив знайомого та пішов спати. Як повідомили у Нацполіції, 24 серпня в гостях у спільної подруги між товаришами виникла сварка, під час якої 37-річний підозрюваний завдав смертельних травм приятелю. Після скоєного ліг спати. Вранці господарка квартири знайшла 55-річного чоловіка мертвим та викликала поліцію.

37-річного жителя сусідньої області поліцейські затримали в порядку ст.208КПК України. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. 

Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки

У Нижньодніпровському районі Дніпра колишній в’язень вирішив “відсвяткувати” День Незалежності України грабежем.

Подія сталась 24 серпня близько 13.45. По допомогу до поліції звернувся 28-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що на вулиці Галини Мазепи незнайомець вдарив його кулаком в обличчя. Після чого зірвав з плеча сумку, в якій були документи, мобільний телефон і гроші та втік.

Отримавши прикмети грабіжника, правоохоронці за декілька годин розшукали та затримали зловмисника.

42-річний містянин встиг здати мобільний телефон у ломбард, а викрадені гроші витратив на власні потреби. Нині ексв’язень під вартою. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі пішов з життя відомий лікар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:00
    У Дніпрі пішов з життя відомий лікар

    У Дніпрі помер відомий лікар.

    Стало відомо, скільки ракет та дронів збили над Дніпропетровщиною 26 серпня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:23
    Стало відомо, скільки ракет та дронів збили над Дніпропетровщиною 26 серпня

    Понад 200 цілей летіло на Україну 26 серпня.

    До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    До 36 вдень: якою буде погода в Дніпрі до кінця літа

    У Дніпрі до кінця літа збережеться пекельна спека.

    На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    На Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір (ФОТО)

    Жителька Дніпропетровщини зустріла павука-хамелеона.

    Наверх