У Дніпрі чоловік зґвалтував 14-річну дівчину у вбиральні кафе

На Дніпропетровщині засудили ґвалтівника.

На Дніпропетровщині судили жителя Полтави за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідством було встановлено, що зловмисник, перебуваючи в одному з кафе у Дніпрі, побачив раніше незнайому 14-річну дівчину. Коли неповнолітня пішла до вбиральні, чоловік зайшов за нею та зґвалтував її.

Під час суду він заперечував свою провину.

Факт злочину було повністю доведено прокурорами на підставі зібраних доказів, чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої дитини).

Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині батько декілька років ґвалтував власних доньок: що вирішив суд.

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