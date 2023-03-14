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У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина (ФОТО 18+)

Сьогодні 19:15
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Житель Дніпра посварився з дружиною та задушив її ковдрою на очах у їхньої 6-річної дитини.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина (ФОТО 18+)

У провулку Косинському помітили маленького хлопчика, який гуляв один під час комендантської години. На місце викликали поліцію.

6-річний хлопчик розповів правоохоронцям, що під час вечері його батько посварився з мамою та задушив її ковдрою.

Поліцейські пройшли у двір будинку, де мешкає родина хлопчика, і встановили, що чоловік все ще перебував у житлі. Вони дали команду, щоб той вийшов надвір. Містянин перебував у неадекватному стані і спершу не відреагував, проте незабаром погодився.

Зловмисника затримали з застосуванням фізичної сили та наручників. Правоохоронці оглянули будинок та виявили на підлозі у спальні труп матері хлопчика.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, судмедекспертів та ювенальну превенцію.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина (ФОТО 18+)

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина (ФОТО 18+)Українська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина (ФОТО 18+)Русский

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