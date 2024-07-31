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У Дніпрі чоловік заблукав з велосипедом в очереті (ВІДЕО)

Сьогодні 20:41
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Дніпрянину довелося просити про допомогу в патрульних.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік заблукав з велосипедом в очереті (ВІДЕО)

Днями патрульні визволяли з очерету велосипедиста. Чоловік вночі зателефонував правоохоронцям та попросив про допомогу. Дніпрянин пояснив, що катався на велосипеді, а потім заблукав. 

Патрульні Іван Ніконов та Ігор Дудінов поспішили на допомогу мандрівникові. Вони зателефонували йому, аби уточнити приблизне місце розташування чоловіка, – розповідають у поліції. 

Чоловік був дезорієнтований, повідомив, що заїхав у кущі та зарості очерету й не може повернутися на проїзну частину.

Поліцейські з’ясували, що містянин перебуває в районі Полтавського шосе. Вони постійно підтримували з ним телефонний зв’язок і врешті решт змогли його знайти.

Чоловік, побачивши світло ліхтаря патруля, став рухатися через хащі назустріч. Велосипедиста провели на дорогу. Він був дуже вдячний поліцейським за допомогу.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік заблукав з велосипедом в очереті (ВІДЕО)Українська

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