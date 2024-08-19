У Дніпрі чоловік за кілька хвилин спустився вниз з 6 поверху, перестрибуючи з балкона на балкон (ВІДЕО)

Людину-павука помітили на ж/м Західний.

У понеділок, 19 серпня, жителі ж/м Західний стали свідками екстремальної подорожі чоловіка, який спускався балконами з 6 поверху багатоповерхівки.

Очевидці відзняли відео, де видно, що чоловік, який був лише у капцях, шортах та футболці, без будь-якого підстрахування, перестрибував з балкона на балкон. Свої пригоди незнайомець почав на 6 поверсі, звідки досить швидко спустився на 5-й, а за декілька хвилин опинився на балконі третього поверху.

Свідки прозвали незнайомця, який обрав досить дивний шлях, людиною-павуком.

На Західному з’явився людина-павук: чоловік вирішив спуститися вниз по балконах, – йдеться у повідомленні.

Люди, занепокоєні долею чоловіка, вмовляли його зупинитися, але незнайомець запевнив їх, що “не впаде” і скоро спуститься вниз. Потім дніпровський спайдермен почав розповідати якусь історію, де фігурувала горілка, однак на цьому відео обірвалося.

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