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  • У Дніпрі чоловік за кілька хвилин спустився вниз з 6 поверху, перестрибуючи з балкона на балкон (ВІДЕО)

У Дніпрі чоловік за кілька хвилин спустився вниз з 6 поверху, перестрибуючи з балкона на балкон (ВІДЕО)

Сьогодні 17:56
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Людину-павука помітили на ж/м Західний.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік за кілька хвилин спустився вниз з 6 поверху, перестрибуючи з балкона на балкон (ВІДЕО)

У понеділок, 19 серпня, жителі ж/м Західний стали свідками екстремальної подорожі чоловіка, який спускався балконами з 6 поверху багатоповерхівки. 

Очевидці відзняли відео, де видно, що чоловік, який був лише у капцях, шортах та футболці, без будь-якого підстрахування, перестрибував з балкона на балкон. Свої пригоди незнайомець почав на 6 поверсі, звідки досить швидко спустився на 5-й, а за декілька хвилин опинився на балконі третього поверху.

Свідки прозвали незнайомця, який обрав досить дивний шлях, людиною-павуком.

На Західному з’явився людина-павук: чоловік вирішив спуститися вниз по балконах, – йдеться у повідомленні.

Люди, занепокоєні долею чоловіка, вмовляли його зупинитися, але незнайомець запевнив їх, що “не впаде” і скоро спуститься вниз. Потім дніпровський спайдермен почав розповідати якусь історію, де фігурувала горілка, однак на цьому відео обірвалося. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік за кілька хвилин спустився вниз з 6 поверху, перестрибуючи з балкона на балкон (ВІДЕО)Українська

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