Через конфлікт з собакою в Дніпрі чоловік погрожував її власниці гранатою

У Дніпрі чоловік погрожував гранатою жінці, яка вигулювала собаку.

Дивний конфлікт стався ввечері 25 грудня на вулиці Богдана Хмельницького. Невідомий погрожував жінці гранатою, бо та вигулювала собаку, пише Репортер.

Жінка викликала правоохоронців, але чоловік пішов геть. Пізніше піший наряд патрульних знайшов хулігана. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час обшуку в нього знайшли страйкбольну гранату.

Чоловік розповів, що стояв біля одного із будинків, коли в нього виник конфлікт з собакою та її 28-річною власницею, яка в цей час вигулювала тварину. Причину сварки він не повідомив, але підтвердив слова заявниці про те, що погрожував їй гранатою.

Хулігана забрали у відділок для з’ясування обставин.

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