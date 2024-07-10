У Дніпрі чоловік “виписував” військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

Про це повідомили у пресслужбі поліції ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили, що 33-річний мешканець Дніпропетровщини за 17 тисяч доларів сприяв військовозобов’язаним чоловікам у проходженні військово-лікарської комісії з медичним висновнок про непридатність до служби у ЗСУ. Таким чином гарантував їм легальний виїзд за кордон.
7 липня зловмисника затримали поліціянти під час того, як він отримував плату за “товар” – 17 тисяч доларів.
Під час проведення обшуків за місцем мешкання в авто чоловіка правоохоронці вилучили грошові кошти, а також автомобіль фігуранта – «АUDI A6».
Правопорушника затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.
“Бізнесмену” загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК.
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