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У Дніпрі чоловік “виписував” військовозобов’язаним довідки про непридатність за 17 тисяч доларів

Сьогодні 10:11
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У Дніпрі чоловік налагодив бізнес з виписки довідок про зняття з військової служби.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції ГУНП у Дніпропетровській області. 

Правоохоронці встановили, що 33-річний мешканець Дніпропетровщини за 17 тисяч доларів сприяв військовозобов’язаним чоловікам у проходженні військово-лікарської комісії з медичним висновнок про непридатність до служби у ЗСУ. Таким чином гарантував їм легальний виїзд за кордон.

7 липня зловмисника затримали поліціянти під час того, як він отримував плату за “товар” – 17 тисяч доларів. 

Під час проведення обшуків за місцем мешкання в авто чоловіка правоохоронці вилучили грошові кошти, а також автомобіль фігуранта – «АUDI A6».

Правопорушника затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. 

“Бізнесмену” загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК.

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