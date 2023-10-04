У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була гола

Інцидент трапився сьогодні вночі у провулку Енергетичному.

Біля одного із будинків місцеві виявили оголену жінку з розбитою головою. На місце викликали поліцейських.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.

Правоохоронцям 44-річна потерпіла розповіла, що її викинув з вікна першого поверху чоловік, у результаті чого вона отримала травму голови. Жінку госпіталізували до лікарні.

Усі подробиці сімейної драми будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною.

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