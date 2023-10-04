Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була гола

Сьогодні 18:16
просмотров

Інцидент трапився сьогодні вночі у провулку Енергетичному.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була гола

Біля одного із будинків місцеві виявили оголену жінку з розбитою головою. На місце викликали поліцейських.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний”. 

Правоохоронцям 44-річна потерпіла розповіла, що її викинув з вікна першого поверху чоловік, у результаті чого вона отримала травму голови. Жінку госпіталізували до лікарні.

Усі подробиці сімейної драми будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була голаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була голаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умов
Новини Дніпра
Сьогодні 17:40
У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умов

У Дніпрі під час відключень світла у парках буде безкоштовний…

Яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі: «чорне золото Голландії» та цукровий поссум (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі: «чорне золото Голландії» та цукровий поссум (ФОТО)

Сьогодні у всьому світі відзначають День тварин. Його мета –…

Переходив в недозволеному місці: у Дніпрі на площі Героїв Майдану збили пішохода (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
Переходив в недозволеному місці: у Дніпрі на площі Героїв Майдану збили пішохода (ВІДЕО)

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У Дніпрі та області попередили про надзвичайну небезпеку
Новини Дніпра
Сьогодні 16:21
У Дніпрі та області попередили про надзвичайну небезпеку

У Дніпрі та області попередили про небезпеку.

Наверх