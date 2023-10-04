У Дніпрі чоловік викинув дружину з вікна: вона була гола

Біля одного із будинків місцеві виявили оголену жінку з розбитою головою. На місце викликали поліцейських.
Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.
Правоохоронцям 44-річна потерпіла розповіла, що її викинув з вікна першого поверху чоловік, у результаті чого вона отримала травму голови. Жінку госпіталізували до лікарні.
Усі подробиці сімейної драми будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 27-річний чоловік стрибнув з 16-поверхівки: розстався з дівчиною.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі під час відключень світла у парках буде безкоштовний…
Сьогодні у всьому світі відзначають День тварин. Його мета –…
Постраждалого госпіталізували до лікарні.
У Дніпрі та області попередили про небезпеку.