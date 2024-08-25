У Дніпрі чоловік викрав та погрожував вбити медикиню “швидкої”

Про інцидент повідомляє “Дніпро оперативний“.
Вчора, 24 серпня, лікарі швидкої допомоги приїхали на виклик до 66-річної жінки на проспект Дмитра Яворницького.
Під час допомоги цивільний чоловік жінки почав поводитися неадекватно та напав на фельдшерку.
За попередньою інформацією, нападник знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Зловмисник зачинився з медикинею у кімнаті та погрожував їй фізичною розправою.
Зрештою фельдшерці вдалося втекти. Чоловіка затримали правоохоронці.
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