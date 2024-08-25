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У Дніпрі чоловік викрав та погрожував вбити медикиню “швидкої”

Сьогодні 14:02
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Моторошна ситуація з викраденням людини у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав та погрожував вбити медикиню

Про інцидент повідомляє “Дніпро оперативний“.

Вчора, 24 серпня, лікарі швидкої допомоги приїхали на виклик до 66-річної жінки на проспект Дмитра Яворницького. 

Під час допомоги цивільний чоловік жінки почав поводитися неадекватно та напав на фельдшерку.

За попередньою інформацією, нападник знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисник зачинився з медикинею у кімнаті та погрожував їй фізичною розправою.

Зрештою фельдшерці вдалося втекти. Чоловіка затримали правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав та погрожував вбити медикиню Українська

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