У Дніпрі чоловік викрав та погрожував вбити медикиню “швидкої”

Моторошна ситуація з викраденням людини у Дніпрі.

Про інцидент повідомляє “Дніпро оперативний“.

Вчора, 24 серпня, лікарі швидкої допомоги приїхали на виклик до 66-річної жінки на проспект Дмитра Яворницького.

Під час допомоги цивільний чоловік жінки почав поводитися неадекватно та напав на фельдшерку.

За попередньою інформацією, нападник знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисник зачинився з медикинею у кімнаті та погрожував їй фізичною розправою.

Зрештою фельдшерці вдалося втекти. Чоловіка затримали правоохоронці.

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